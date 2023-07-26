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Захарова пообещала, что Россия выступит в ООН на заседании по черноморской инициативе

Захарова: Россия обязательно выступит на заседании Совбеза ООН по черноморской инициативе

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Seth Perlman/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что представители российской миссии при ООН «обязательно» выступят на заседании Совета Безопасности ООН на тему черноморской инициативы.

По словам Захаровой, данные о том, что РФ отказалась выступать на заседании Совбеза по зерновой сделке, являются неверными.

«По зерновой сделке (черноморской инициативе) Россия как раз будет выступать обязательно», — сказала представитель дипведомства.

В Белом доме заявляли, что считают необходимым восстановить зерновую сделку. Как писали «Известия», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов призвала восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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