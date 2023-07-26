Представители США намерены встретиться с представителями «Талибана»*

В госдепе проинформировали, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст, а также спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири проведут встречу с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) в ходе визита в столицу Катара Доху. Об этом говорится на сайте американского дипведомства.

Отмечается, что американские дипломаты посетят с 26 по 31 июля Доху и Астану. Во время переговоров с талибами будут обсуждаться «гуманитарная помощь населению страны, экономическая стабилизация, справедливое и достойное обращение со всеми афганцами, включая женщин и девочек, вопросы безопасности, а также противодействие производству наркотических средств и их обороту».

До этого стало известно, что талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в ряде провинций Афганистана.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.