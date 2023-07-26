Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Представители США намерены встретиться с представителями «Талибана»*

Госдеп: делегация США встретится с представителями «Талибана» в конце июля

close
100%
Depositphotos

В госдепе проинформировали, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст, а также спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири проведут встречу с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) в ходе визита в столицу Катара Доху. Об этом говорится на сайте американского дипведомства.

Отмечается, что американские дипломаты посетят с 26 по 31 июля Доху и Астану. Во время переговоров с талибами будут обсуждаться «гуманитарная помощь населению страны, экономическая стабилизация, справедливое и достойное обращение со всеми афганцами, включая женщин и девочек, вопросы безопасности, а также противодействие производству наркотических средств и их обороту».

До этого стало известно, что талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в ряде провинций Афганистана.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

*   организация запрещена в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях