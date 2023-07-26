Президент Нигера задержан собственной охраной

Глава Нигера Мохамед Базум был задержан президентской гвардией. Об этом сообщает »Ъ» со ссылкой на AFP.

Сообщается, что Вооруженные силы Нигера выдвинули ультиматум гвардии, который был отвергнут мятежниками. Мятеж связывают с планами Базума отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

По данным ReutersРИА Новости, в столице Нигера Ниамее спокойно, в городе сохраняется доступ в интернет, движение не ограничено. В случае успеха переворота, он станет шестым в Западной Африке за три года.

Ранее офис президента Нигера заявил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии и добавил, что вооруженные силы страны готовы атаковать гвардейцев.

Базум занимает пост президента Нигера с 2021 года. До этого он занимал посты главы МВД и МИД.

Ранее Путин написал статью об Африке.