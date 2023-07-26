МИД РФ выразил готовность развивать военно-техническое сотрудничество со всей Африкой

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что РФ готова развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) со всеми государствами Африки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы развивать ВТС, но это вопрос суверенного выбора стран... Во многих африканских странах на вооружении советские образцы техники», — сказал он.

По словам Богданова, Россия готовит большое количество кадров для спецслужб и структур, которые обеспечивают безопасность.

Также Богданов заявил, что Россия будет работать над запуском прямых рейсов с максимальным количеством стран Африки. По его словам, после распада Советского Союза россияне почти не летали в Африку, но теперь полеты возобновятся, поэтому нужны транспортные средства.

До этого стало известно, что Россия и страны Африки планируют подписать на саммите в Санкт-Петербурге совместный план действий до 2026 года.

Ранее Путин написал статью об Африке.