Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главы МИД Турции и Китая обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Турции и КНР обсудили в Анкаре Украину, Ближний Восток и положение уйгуров в КНР

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с китайским коллегой Ван И в ходе встречи в Анкаре конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и положение уйгуров в Китае. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Это первый зарубежный визит Ван И после его назначения главой МИД КНР.

Сообщается, что стороны также обсудили способы увеличения инвестиций для улучшения торговли между Турцией и Китаем.

В ходе разговора министры затронули такие инициативы как «Один пояс — один путь» и «Средний коридор» — Транскаспийский транспортный маршрут, а также проблемы ядерной энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, культуры и туризма.

Ван И также должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

24 февраля этого года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях