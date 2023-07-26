Главы МИД Турции и Китая обсудили ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с китайским коллегой Ван И в ходе встречи в Анкаре конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и положение уйгуров в Китае. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Это первый зарубежный визит Ван И после его назначения главой МИД КНР.

Сообщается, что стороны также обсудили способы увеличения инвестиций для улучшения торговли между Турцией и Китаем.

В ходе разговора министры затронули такие инициативы как «Один пояс — один путь» и «Средний коридор» — Транскаспийский транспортный маршрут, а также проблемы ядерной энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, культуры и туризма.

Ван И также должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

24 февраля этого года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.