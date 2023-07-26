Песков объяснил количество гостей на саммите Россия — Африка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меньшее по сравнению с 2019 годом количество гостей на саммите стран Африки связано с рабочими планами глав государств и «вмешательством» США и Франции. Об этом он сообщил журналистам.

«Сокращение количества — да, это произошло, связано с рабочими планами глав государств, но есть толика того, о чем мы говорили накануне — наглое вмешательство США, Франции через их диппредставительства», — считает он

По его мнению, это не помешает успешному проведению саммита Россия — Африка.

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал лидеров африканских стран в преддверии саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Глава государства заявил, что сегодня африканский континент заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира.

Путин подчеркнул, что Российская Федерация рассчитывает и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулировать торговлю, инвестиции, принимать меры против бедности.

Ранее Путин написал статью об Африке.