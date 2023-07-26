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В ЕС обсудили продление санкций против России

Постпреды Евросоюза согласовали продление персональных санкций против России по Украине

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Virginia Mayo/AP

Постпреды Европейского Союза на заседании в Брюсселе согласовали продление действия персональных санкций против РФ на фоне ситуации на Украине. Об этом заявили в представительстве Совета Евросоюза Испании на странице в социальной сети Twitter.

«Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины», — уточняется в публикации представительства в соцсети.

Персональные санкции по Украине в отношении России обычно продлевают каждые полгода.

С введением в июне нынешнего года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза включают почти 1,8 тыс. физических лиц и организаций.

До этого председатель комиссии СФ России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Запад ошибся, считая экономику РФ слишком уязвимой к санкциям. Запад в своих прогнозах существенно ошибся и теперь рассчитывает не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние своих санкций, добавил сенатор.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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