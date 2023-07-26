В Австрии подтвердили невиновность бывшего вице-канцлера Штрахе

Бывший вице-канцлер Австрии и экс-глава оппозиционной Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе получил подтверждение своей невиновности по делу о предполагаемой коррупции политика в компании Asfinag, пишет Kronen Zeitung. По информации издания, оправдательный приговор подтвердил высший региональный суд Вены.

«В деле Asfinag — о предполагаемом взяточничестве или коррупции — Высший земельный суд Вены подтвердил оправдательные приговоры экс-вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе и предпринимателю в сфере недвижимости Зигфриду Штиглицу», — говорится в сообщении.

Как отмечает Kronen Zeitung, политика подозревали в устройстве Штиглица в совет Asfinag за направления средств в ассоциацию, связанную с его партией. Газеты указывает, что обвинительный приговор по этому делу Штрахе получил в 2021 году, но год спустя земельный суд Вены вынес решение о невиновности как бывшего вице-канцлера, так и бизнесмена — именно это решение подтвердил высший региональный суд столицы Австрии.

Ранее в Австрии оппозиции запретили обвинять соперников в связях с Россией.