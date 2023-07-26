Володин назвал число принятых за весеннюю сессию законов Госдумой

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Государственная дума за весеннюю сессию приняла 500 законов, передает ТАСС.

«У нас из 500 законопроектов 27%, а это 136 законов, было социально ориентированными», — сказал он.

22 июля Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны, надеясь, что это позволит ему дольше оставаться у власти.

Спикер Госдумы отмечал, что для этого в том числе приняли закон, фактически приравнивающий поляков к украинцам, предоставив им те же права — они могут находиться на территории страны без разрешений, а также трудоустраиваться, проходить обучение, получать медобслуживание и даже некоторые выплаты.

17 июля Вячеслав Володин заявил, что нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен под прикрытием зернового коридора безопасности.

Ранее стало известно о судьбе пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки.