МИД Чехии требует от России вернуть $2,4 млн

Дипломатический сервис МИД Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении средств, сообщает РИА Новости.

По данным Чехии, в результате неосновательного обогащения за последние три года Россия получила более 53 миллионов крон ($2,4 миллиона).

«Мы можем подтвердить, что дипломатический сервис, организация, финансируемая МИД, сегодня направила иск в городской суд Праги против Российской Федерации. Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 миллиона крон», — заявил глава МИД Ян Липавский.

Он добавил, что Чехия пока не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения.

В марте сообщалось, что с 24 февраля 2022 года суды Чехии вынесли обвинительные приговоры девятерым своим гражданам за поддержку России в спецоперации (СВО) на Украине.

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