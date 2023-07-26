Россия будет работать над запуском прямых рейсов со странами Африки

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия будет работать над запуском прямых рейсов с максимальным количеством стран Африки. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, после распада Советского Союза россияне почти не летали в Африку, но теперь полеты возобновятся, поэтому нужны транспортные средства.

Ранее сообщалось, что Россия и страны Африки планируют подписать на саммите в Санкт-Петербурге совместный план действий до 2026 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров.

Он уточнил, что, прежде всего намечено принять основной документ саммита — декларацию, совместный план действий на 2023–2026 годы.

По словам посла по особым поручениям, участники саммита также поставят подписи под секторальными документами по вопросам информационной безопасности, неразмещения оружия в космическом пространстве и борьбы с угрозой терроризма.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.