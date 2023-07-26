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Захарова заявила о бессмысленности участия Макрона в саммите БРИКС

Захарова: участие Макрона в саммите БРИКС не позволило бы достигнуть целей объединения

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Stephanie Lecocq/Reuters

Участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в ЮАР, не способствовало бы достижению целей объединения. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

Дипломат напомнила, что БРИКС создавался для повышения роли развивающихся государств в многополярном мире, разработке коллективных, созидательных, объединяющих направлений повестки дня для международного сообщества.

Захарова также отметила, что вряд ли Франция может что-то предложить объединению.

Она добавила, что Москва неоднократно заявляла о неуместности участия во встречах БРИКС стран, ведущих антироссийскую политику.

На прошлой неделе стало известно, что Макрон после обращения к властям Южно-Африканской Республики принять его на саммите БРИКС в августе не получил приглашения на это мероприятие.

Ранее сообщалось, что власти ЮАР ищут пути, которые позволят президенту России Владимиру Путину лично принять участие в саммите БРИКС.

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