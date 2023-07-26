В Молдавии предупредили о больших бедах при игре против России

Власти Молдавии взяли курс на разрушение отношений с Россией, считает бывший молдавский президент Игорь Додон, передает ТАСС. Так он отреагировал на решение Кишинева о сокращении российской дипмиссии в республике.

«Президент [Молдавии] Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность» сознательно разрушают отношения с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией. Это не только наносит непоправимый ущерб нашей стране, ее экономике, что признают даже члены правительства от правящей партии. Но еще больше раскалывает молдавское общество», — отметил Додон.

По его словам, большинство молдаван не поддерживают действий руководства государства по отношениям с Россией. Он добавил, что подход властей Молдавии выходит за рамки здравого смысла, поскольку решение по российским дипломатам принято на основе материалов СМИ.

«Президент и ее партия ввязались в состязание по русофобии под давлением их западных кураторов, которые хотят использовать нашу страну и народ в качестве разменной монеты в своей игре против РФ. Это очень опасная игра, которая может обернуться для наших граждан еще большими бедами», — подчеркнул Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Додон обвинил Санду в установке диктатуры в Молдавии.