Захарова упрекнула НАТО в попытке дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе

Вмешательство НАТО надолго отодвинет полноценное урегулирование на Южном Кавказе и лишь ухудшит ситуацию в регионе, российские власти в этом уверены. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Комментируя контакты Армении с Пентагоном, Захарова подчеркнула, что страны НАТО, включая США и Турцию, проявляют особый интерес к Южному Кавказу.

По ее словам, все это принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное урегулирование в регионе надолго.

В прошлом году представитель НАТО Хавьер Коломина заявлял, что Южный Кавказ является стратегическим для Альянса регионом, поэтому организация в том числе поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

При этом представитель МИД РФ высказал мнение, что Украина и Запад призывают Грузию открыть на Кавказе второй фронт против России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном «неизбежно».