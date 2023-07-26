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Захарова упрекнула НАТО в попытке дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе

Захарова: вмешательство НАТО надолго отложило бы урегулирование на Южном Кавказе

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Пресс-служба МИД РФ

Вмешательство НАТО надолго отодвинет полноценное урегулирование на Южном Кавказе и лишь ухудшит ситуацию в регионе, российские власти в этом уверены. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Комментируя контакты Армении с Пентагоном, Захарова подчеркнула, что страны НАТО, включая США и Турцию, проявляют особый интерес к Южному Кавказу.

По ее словам, все это принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное урегулирование в регионе надолго.

В прошлом году представитель НАТО Хавьер Коломина заявлял, что Южный Кавказ является стратегическим для Альянса регионом, поэтому организация в том числе поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

При этом представитель МИД РФ высказал мнение, что Украина и Запад призывают Грузию открыть на Кавказе второй фронт против России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном «неизбежно».

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