Москва ответит на решение Кишинева сократить численность российского посольства

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что РФ ответит на решение Молдавии сократить численность персонала российского посольства из-за обвинений в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Москва расценивает решение Кишинева как ничем не обоснованные и недружественные действия.

По словам Захаровой, это очередной шаг к разрушению двухсторонних отношений со стороны Украины.

26 июля власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что на крыше диппредставительства РФ установлены антенны, которые якобы предназначались для шпионажа.

Российский посол в Молдавии Олег Васнецов также осудил решение Кишинева.

До этого стало известно, что Германия и РФ высылают десятки дипломатов на фоне обвинений Берлина. Немецкая газета Bild сообщала, что Москву покинут 34 из 90 немецких дипломатов – или порядка трети всего диппредставительства в России.

Ранее в Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке.