Польша оказала военную помощь Украине на €3 млрд

Польша направила Украине военную помощь на €3 млрд. Об этом сообщает издание Defence24 со ссылкой на Минобороны страны.

«Стоимость польской военной помощи Украине достигла три миллиарда евро», — уточнили в публикации.

Авторы статьи напомнили, что в апреле 2022 года Варшава объявила о передаче Киеву оборудования на €1,5 млрд. За год эта сумма увеличилась еще на €1 млрд. Финансовую поддержку на €500 млн оказали в течение последних 3-4 месяцев.

По данным портала, в последнее время поддержка Киева усилилась. При этом в Минобороны Польши подчеркнули, что подробности о военной помощи Украине относятся к конфиденциальной информации.

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