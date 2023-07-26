Российский посол осудил решение Молдавии сократить численность персонала посольства России

Решение Кишинева сократить численность персонала посольства Российской Федерации подрывает возможности диалога между двумя странами. Об этом заявил российский посол в Молдавии Олег Васнецов после визита в МИД республики, куда его вызвали в связи с сообщениями об антеннах на крыше посольства, которые якобы предназначались для шпионажа.

«Весь этот так называемый шпионский скандал — всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала. Об этом нам сегодня было объявлено», — сказал Васнецов в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что это решение не в духе дружественных России стран.

26 июля власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства.

До этого стало известно, что Германия и РФ высылают десятки дипломатов на фоне обвинений Берлина. Немецкая газета Bild сообщала, что Москву покинут 34 из 90 немецких дипломатов – или порядка трети всего диппредставительства в России.

Ранее в Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке.