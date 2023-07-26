Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский посол осудил решение Молдавии сократить численность персонала посольства России

Посол Васнецов: решение Молдавии сократить персонал посольства подорвет диалог с Россией

close
100%
РИА «Новости»/Depositphotos

Решение Кишинева сократить численность персонала посольства Российской Федерации подрывает возможности диалога между двумя странами. Об этом заявил российский посол в Молдавии Олег Васнецов после визита в МИД республики, куда его вызвали в связи с сообщениями об антеннах на крыше посольства, которые якобы предназначались для шпионажа.

«Весь этот так называемый шпионский скандал — всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала. Об этом нам сегодня было объявлено», — сказал Васнецов в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что это решение не в духе дружественных России стран.

26 июля власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства.

До этого стало известно, что Германия и РФ высылают десятки дипломатов на фоне обвинений Берлина. Немецкая газета Bild сообщала, что Москву покинут 34 из 90 немецких дипломатов – или порядка трети всего диппредставительства в России.

Ранее в Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях