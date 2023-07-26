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В Молдавии сократят число российских дипломатов

МИД Молдавии уведомил посольство России о решении сократить число российских дипломатов

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Михай Карауш/РИА Новости

Власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Об этом объявил на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, сообщает ТАСС.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», — подчеркнул Попеску.

Как утверждает министр иностранных дел и европейской интеграции, причиной для таких мер в отношении российских дипломатов послужили подозрения, что некоторые работники «посольства могут быть причастны к дестабилизации ситуации в республике». Доказательства причастности российских дипломатов к подобной деятельности не представлены.

До этого стало известно, что Германия и Россия высылают десятки дипломатов на фоне обвинений Берлина. Газета Bild сообщала, что Москву покинут 34 из 90 немецких дипломатов – или порядка трети всего диппредставительства в РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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