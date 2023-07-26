Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили о праве Москвы принять жесткие меры в ответ на атаки Киева

Захарова: Россия имеет право на жесткий ответ в связи с атаками Украины на Крым и Москву

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Россия оставляет за собой право на жесткий ответ в связи с атаками Украины на Крым и Москву. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на традиционном брифинге, посвященном актуальным вопросам внешней политики.

«Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры», — отметила дипломат, комментируя террористические атаки Киева на российские гражданские объекты.

Захарова напомнила, что 17 июля был атакован Крымский мост, через неделю, 24 июля, два украинских дрона пытались поразить цели в Москве, 17 БПЛА пытались атаковать объекты в Крыму.

Представитель МИД также обратила внимание, что 20 июля во время атаки украинским беспилотником поселка Раздольное в Крыму погибла 14-летняя девочка.

«Все эти преступления тщательно расследуются СК России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны», — резюмировала Захарова.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях