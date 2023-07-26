В МИД России заявили о праве Москвы принять жесткие меры в ответ на атаки Киева

Россия оставляет за собой право на жесткий ответ в связи с атаками Украины на Крым и Москву. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на традиционном брифинге, посвященном актуальным вопросам внешней политики.

«Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры», — отметила дипломат, комментируя террористические атаки Киева на российские гражданские объекты.

Захарова напомнила, что 17 июля был атакован Крымский мост, через неделю, 24 июля, два украинских дрона пытались поразить цели в Москве, 17 БПЛА пытались атаковать объекты в Крыму.

Представитель МИД также обратила внимание, что 20 июля во время атаки украинским беспилотником поселка Раздольное в Крыму погибла 14-летняя девочка.

«Все эти преступления тщательно расследуются СК России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны», — резюмировала Захарова.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.