Санду одобрила выход Молдавии из МПА СНГ

Президент Молдавии Майя Санду поддержала решение парламента страны о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ, подписав соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте «Официального монитора» (Официального вестника) республики.

«Указ о промульгации Закона о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств (№ 1021-IX от 21 июля 2023 г.) <…> Закон о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств (№ 209 от 20 июля 2023 г.)», — говорится в перечне документов, подписанных Санду.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Додон обвинил Санду в установке диктатуры в Молдавии.