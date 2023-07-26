Дочь президента Мозамбика о богатстве своей страны: «важно, чтобы оно шло на благо народа»

Мозамбик является богатой африканской страной, однако важно, чтобы денежные ресурсы в ней использовали для развития общества, сказала RT дочь первого независимого президента страны Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел.

«На самом деле мы довольно-таки богатая страна. Сейчас дилемма заключается в том, чтобы убедиться, что эти ресурсы действительно используются на благо нашего народа», — отметила она.

При этом Жозина Машел уточнила, что развитие Мозамбика должно происходить взаимосвязанно с другими государствами, что будет полезным для обеих сторон.

«Думаю, именно поэтому мне все больше и больше хочется возвращаться к вопросу о взаимозависимости и о том, как обеспечить развитие наших стран как единого целого», — добавила правозащитница.

До этого Жозина Машел заявила, что эмансипация женщин в африканских странах является необходимым элементом для развития общества. По ее словам, жизнь по такому принципу позволит создать справедливый мир, где мужчины и женщины будут равны.

Утром 26 июля президент России Владимир Путин поприветствовал лидеров африканских стран в преддверии саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге, который пройдет 27-28 июля. Президент отметил, что Россия поддерживает стремление стран Африки к социально-экономической стабильности и прогрессу.

Ранее сообщалось, что посла России в Замбии обокрали в гипермаркете Петербурга.