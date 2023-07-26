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В МИД высмеяли призыв Зеленского к чиновникам и депутатам Украины

Захарова считает, что Зеленский забыл о курсе Украины на Европу

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о проевропейском курсе властей государства. Так, в своем Telegram-канале она отреагировала на обращение украинского лидера к чиновникам и депутатам республики с требованием работать внутри страны, а не пытаться провести побольше времени заграницей.

«Зе-президент забыл, что «Украина — цэ Эвропа» [один из лозунгов «Евромайдана», который закончился госпереворотом 2014 года]. Поэтому украинские чиновники работают на Украине, даже находясь на пляжах Лазурного побережья и вершинах Куршевеля», — написала Захарова.

25 июля Зеленский заявил, что отдых чиновников за рубежом вызывает у него ярость. Истории с тем, как чиновники и депутаты государства отдыхают во время конфликта на Украине, не раз появлялись в местных СМИ. К примеру, в июле в центре скандала оказался заместитель председателя комитета по национальной безопасности Верховной рады Юрий Аристов после того, как снимки его отдыха в одном из отелей Мальдивских островов попали в СМИ.

Ранее на Украине допустили разрушение отношений с Западом из-за поведения Зеленского.

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