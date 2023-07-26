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Путин поприветствовал африканских лидеров в преддверии саммита Россия — Африка в Петербурге

Путин заявил о планах России продолжить развитие отношение со странами Африки

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал лидеров африканских стран в преддверии саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что сегодня африканский континент заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира.

Путин подчеркнул, что Российская Федерация рассчитывает и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулировать торговлю, инвестиции, принимать меры против бедности.

Также президент добавил, что Россия поддерживает стремление стран Африки к социально-экономической стабильности и прогрессу.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Первое подобное мероприятие провели в октябре 2019 года в Сочи.

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в саммите примут участие 49 африканских стран. 17 государств представят их лидеры, остальные — вице-президенты, председатели правительств и глава парламента.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад потерял позиции в Африке из-за грабительской политики.

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