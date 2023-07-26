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Столтенберг проведет заседание Совета НАТО — Украина по ситуации в Черном море

Глава НАТО проведет заседание для обсуждения доставки зерна с Украины через Черное море

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заседание Совета НАТО — Украина по ситуации в Черном море под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга пройдет сегодня, передает ТАСС.

В нем будут участвовать постоянные представители государств — членов НАТО. Оно состоится в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Накануне встречи официальный представитель блока Оана Лунгеску сообщала журналистам, что целью заседания являются проведение консультации по последним событиям, а также обсуждение доставки зерна с Украины через Черное море.

Как отмечает агентство, заседания постпредов НАТО проходят при закрытых дверях. Мероприятий для СМИ по итогам данной встречи не предусмотрено.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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