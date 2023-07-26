Российский посол обвинил США в спонсировании террористических планов Украины

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США спонсируют террористические планы Украины, поставляя все больше оружия, и не могут остановиться. Так он прокомментировал решение администрации США об очередном пакете военной помощи Украине, его слова приводятся в Telegram-канале российского посольства.

По его словам, действия Вашингтона «выходят за рамки морали и здравого смысла». Дипломат считает, что США стремятся представить себя «бескорыстным благодетелем Украины», при этом манипулируют общественным мнением и скрывают истинные цели своей политики.

Единственное, к чему стремится американская власть, по его мнению, «к большему количеству человеческих страданий и смертей».

«Ступив на тропу войны, Вашингтон не в состоянии остановиться. Вместо того чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников», — сказал Антонов и привел в пример атаки на Крымский мост.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи на $400 млн.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.