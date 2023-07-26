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Пушков заявил, что Запад ошибся, считая экономику РФ слишком уязвимой к санкциям

Пушков заявил, что Запад неверно считал экономику ахиллесовой пятой России

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Владимир Трефилов/Reuters

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Запад совершил ошибку, считая российскую экономику «ахиллесовой пятой». Об этом политик, комментируя доклад Международного валютного фонда (МВФ) по прогнозу роста ВВП России в 2023 году, написал в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что еще год назад в западных странах считали экономику РФ очень уязвимой к воздействию иностранных санкций, ее своеобразной «ахиллесовой пятой». Запад в своих прогнозах существенно ошибся и теперь рассчитывает не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние своих санкций.

Поэтому, отметил сенатор, России предстоит доказать, что подобные расчеты являются такими же несостоятельными, как и предыдущие.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 1,5% (на 0,8 процентного пункта в сравнении с апрельской оценкой). Согласно приведенным в документе МВФ значениям, прогноз на следующий год остается без изменений на уровне 1,3%. Уточняется, что в 2022 году ВВП Российской Федерации сократился на 2,1% после роста на 5,6% годом ранее.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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