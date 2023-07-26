Президента Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией

По информации иранского агентства Tasnim, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией.

Толстой отметил, что президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства по отношению к Турции и надеется, что партнеры из Москвы поступят так же. Однако турецкий лидер не соблюдает свои обязательства.

Также депутат прокомментировал позицию Турции относительно членства Украины в НАТО. По его мнению, Россия отрицательно относится к этому вопросу. Он заявил: «Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины».

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение конфликта на Украине упростит вступление Киева в Североатлантический альянс. Он также подчеркнул, что Киев имеет право стать членом НАТО после переговоров с президентом Украины.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).