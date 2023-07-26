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ЕС намерен ужесточить санкции в отношении Белоруссии

ЕС планирует синхронизировать санкции против Минска с рестрикциями против Москвы

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Комитет постоянных представителей Европейского Союза («Корепер») 26 июля намерен обсудить возможность ужесточения санкций против Минска. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на повестку дня заседания комитета.

По информации, поступившей из дипломатических источников, Евросоюз рассчитывает синхронизировать режим антибелорусских санкций с санкциями против России. При этом отмечается, что исключений не будет делаться и для удобрений из Белоруссии, которые ЕС все еще продолжает покупать.

Если комитету удастся добиться согласия по двум главным вопросам — отказу от импорта белорусских удобрений и запрету на поставки в Белоруссию продукции двойного назначения, то санкции против Минска могут быть введены в действие уже в течение ближайших дней.

Ранее сообщалось, что под новые санкции Европейского Союза в отношении Белоруссии могут попасть военное оборудование и авиационные запчасти. Параллельно в ЕС зашли в тупик переговоры о том, как полностью согласовать белорусские санкции с санкциями против Москвы. Причиной такой ситуации называют стремление вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС. В поддержку такого решения выступают почти все страны союза, кроме Литвы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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