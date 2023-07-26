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Белый дом прокомментировал призыв объявить импичмент Байдену

Карин Жан-Пьер: заявления Маккарти об импичменте Байдену не повлияют на его политику

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Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о готовности объявить импичмент президенту страны Джо Байдену не повлияют на проводимую им и его администрацией политику. Об этом она сообщила во время выступления на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, Жан-Пьер отказалась говорить о том, могут ли республиканцы действительно пойти на это.

Она заявила, что может говорить о том, что находится в центре внимания президента, который сфокусирован на реальных приоритетах США.

По ее словам, в центре внимания Байдена находятся американские семьи, а республиканцы «нацелены на его семью».

«Они могут делать все, что хотят, но мы <...> останемся непоколебимы», — заключила пресс-секретарь.

25 июля Маккарти заявил журналистам, что процедура импичмента в отношении Байдена позволит расширить возможности законодательного органа США для сбора данных, которые необходимы для проведения расследования в отношении американского президента.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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