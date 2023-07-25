В Петербург прибыл президент Буркина-Фасо

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре первым прибыл на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

Власти страны считают, что партнерство с Россией поможет справиться с угрозой терроризма со стороны исламистских группировок — на данный момент, это ключевая проблема Буркина-Фасо. В начале января Буркина-Фасо разорвала соглашение с Парижем в области обороны, и французские силы покинули территорию страны.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Первое подобное мероприятие провели в октябре 2019 года в Сочи.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 49 африканских стран из 54 примут участие в саммите Россия — Африка.

По его словам, 17 стран представят их лидеры. Также на саммите выступят пять вице-президентов, четыре председателя правительств и глава парламента с африканского континента.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад потерял позиции в Африке из-за грабительской политики.