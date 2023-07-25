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Минздрав России опубликовал проект о препаратах для абортов, подлежащих учету

Минздрав разместил законопроект о подлежащих учету препаратах для прерывания беременности

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Министерство здравоохранения РФ разместило законопроект о внесении препаратов для прерывания беременности в список средств, подлежащих предметно-количественному учету и контролю за оборотом препаратов. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)», — отмечается в документе.

В пояснительной записке к проекту указывается, что данное решение было принято в связи с тем, что аптеки зачастую практикуют продажу таких медсредств пациенткам, в том числе и без рецептов. Однако прием этих препаратов повышает риск осложнений и может обернуться летальным исходом для женщины, заключается в документе.

До этого в пресс-службе Минздрава России заявили, что препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень предметно-количественного учета.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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