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Молдавская оппозиция расчитывает на поддержку Гагаузии

Молдавский депутат считает Гагаузию аргументом для оппозиции против властей на выборах

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Shutterstock

Молдавский депутат от оппозиционной партии социалистов Богдан Цырдя считает Гагаузию аргументом для оппозиции против партии власти на местных выборах, сообщает РИА Новости.

«Понятно, что некоторые оппозиционные партии будут использовать гагаузский кейс в качестве электорального аргумента против Майи Санду и ее партии. Они будут обращать внимание: вот видите, что они делают? Наплевательски относятся к выбору жителей Гагаузии, не считая их за людей, за граждан. Смотрите, как они относятся к гагаузам, также они относятся и к вам», — пояснил Цырдя.

Он добавил, что местные элиты в Гагаузии сделали выбор, глядя на настроение жителей автономии, и поддержали кандидата от оппозиции.

Ранее в Гагаузии потребовали от Молдавии восстановить полномочия автономии.

Съезд депутатов всех уровней Гагаузии призвал власти Молдавии привести законы республики в соответствие со статусом автономии и прекратить незаконную практику урезания ее полномочий.

Ранее лидер молдавской оппозиции Илан Шор заявил о начале юридической процедуры организации референдума об определении геополитического и экономического вектора страны.

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