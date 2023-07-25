Лавров рассказал о переговорах с коллегами из Еревана и Баку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что российский президент Владимир Путин может провести в 2023 году трехсторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит пресс-служба МИД.

«Есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении», — указал Лавров по итогам встречи с Пашиняном и Алиевым.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил готовность продолжать активную работу по подготовке грядущих встреч.

«Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении», — заключается в сообщении.

До этого Лавров обсудил с коллегами из стран БРИКС подготовку к саммиту объединения в Южно-Африканской Республике.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».