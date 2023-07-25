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В конгрессе США заявили о необходимости рассмотреть импичмент Байдену

Спикер палаты представителей Маккарти заявил о необходимости рассмотреть импичмент Байдену

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Evelyn Hockstein/Reuters

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти заявил журналистам, что, по его мнению, необходимо рассмотреть возможность начала процедуры импичмента президенту Джо Байдену с целью расследования обвинений в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», — сказал спикер.

По его словам, соответствующая процедура позволит расширить возможности законодательного органа США для сбора данных, которые необходимы для проведения расследования в отношении Байдена.

До этого стало известно, что палата представителей США не будет рассматривать проект импичмента американскому президенту по ускоренной процедуре. За процедуру высказались 219 законодателей, против — 208. Материалы теперь рассмотрят юридический комитет и комитет по национальной безопасности палаты.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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