Ушаков не смог назвать конкретных сроков визита Путина в Турцию

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что четких сроков по переговорам Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нет, хотя сама поездка в планах, сообщает ТАСС.

«Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили. Хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Обещание было дано сразу после победы президента Турции на последних выборах», — заявил Ушаков.

Он признал, что на переговорах Путина и Эрдогана будет затронута тема зерновой сделки.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что российская сторона готова вернуться к участию в зерновой сделке, если обязательства в отношении РФ будут реализованы.

25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о возвращении к зерновой сделке, заявил, что на сегодняшний день это невозможно.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.