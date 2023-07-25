Путин намерен посетить Китай в октябре

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что Владимир Путин намерен прибыть в октябре в КНР, когда там будет проводиться форум «Один пояс — один путь». Об этом сообщает ТАСС.

«Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай», — сказал Ушаков, уточнив, что визит Путина состоится во время проведения в КНР форума «Один пояс — один путь» в октябре.

12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время абсолютно удачный момент для развития двусторонних отношений с Китаем. Таким образом он прокомментировал слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что он ждет российского лидера Владимира Путина с визитом в Пекин. Песков указал, что во время визита Си в Москву обсуждалась потенциальная встреча в Китае, и в настоящее время диалог по данному вопросу продолжается на самых различных уровнях и он стоит на повестке дня в Кремле.

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