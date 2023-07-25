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Путин позавтракает с представителями Африки

Путин проведет деловой завтрак с главами региональных организаций стран Африки

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет деловой завтрак с главами региональных организаций стран Африки в четверг, 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

«После пленарного заседания экономического форума днем 27 июля Путин проведет рабочий завтрак с руководителям региональных организаций африканских стран», — заявил Ушаков.

Второй саммит Россия — Африка и Экономический форум Россия — Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что Путин выступит там с большим заявлением. В этот день должны представить свои доклады лидеры 17 африканских стран, после чего слово возьмут вице-президенты и министры.

Президент России в преддверии мероприятия написал статью для читателей ведущих африканских СМИ. В ней глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.

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