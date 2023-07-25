На Западе сомневаются в проведении переговоров по Украине до конца года

Государства Запада сомневаются в возможности проведения переговоров по Украине до конца 2023 года в связи с медленными темпами контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает ссылаясь на западных официальных лиц The Wall Street Journal.

«Медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских захватчиков ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году, и повышает угрозу затянувшегося конфликта», — сказано в сообщении.

По словам чиновника из Соединенных Штатов, власти страны «будут определять дальнейший путь» в случае неуспешного использования украинских резервов.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.