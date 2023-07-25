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Армения может подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года

Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано до конца года в случае налаживания диалога с Баку. Об этом сообщает ТАСС.

«Если начнется диалог Баку — Степанакерт... Станет ли это возможностью для подписания мирного договора до конца года? Думаю, да», — отметил премьер.

По его словам, маловероятно, что в договоре будет пункт о Нагорном Карабахе, который может устроить обе стороны.

«Если бы не низкая вероятность, мир был бы уже заключен», — указал премьер.

До этого премьер-министр Армении сообщил, что Ереван и Баку еще не достигли единого соглашения по проекту мирного договора между странами. По его словам, работа над договором продолжается.

25 июля Никол Пашинян заявил, что мирового порядка, обеспечивавшего стабильность на Южном Кавказе, больше не существует.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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