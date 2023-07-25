Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт Бюро военно-политического анализа рассказал, способно ли МАГАТЭ играть на стороне Киева

Эксперт-политолог Костикин: России нужно быть готовой к удару в спину даже от МАГАТЭ

close
100%
Reuters

Информация о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило на периферии периметра Запорожской АЭС (ЗАЭС) противопехотные мины направленного действия, вызвало различные реакции у экспертов, в том числе предположения, что агентство играет на стороне Киева. Об этом Tsargrad.tv заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

По мнению эксперта, такое развитие событий возможно, поэтому России нужно переиграть международную структуру и Украину на информационном поле.

«Поддержать наших ребят, которые сейчас там головы подставляют», — сказал Костикин.

Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к тому, что даже со стороны нейтрального участника конфликта может получить удар в спину. При этом не стоит исключать и благие намерения организации по обеспечению безопасности.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства обнаружили несколько мин в закрытой буферной зоне между внутренним и внешним периметром ЗАЭС, куда не имеет доступа персонал станции.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях