Информация о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило на периферии периметра Запорожской АЭС (ЗАЭС) противопехотные мины направленного действия, вызвало различные реакции у экспертов, в том числе предположения, что агентство играет на стороне Киева. Об этом Tsargrad.tv заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

По мнению эксперта, такое развитие событий возможно, поэтому России нужно переиграть международную структуру и Украину на информационном поле.

«Поддержать наших ребят, которые сейчас там головы подставляют», — сказал Костикин.

Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к тому, что даже со стороны нейтрального участника конфликта может получить удар в спину. При этом не стоит исключать и благие намерения организации по обеспечению безопасности.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства обнаружили несколько мин в закрытой буферной зоне между внутренним и внешним периметром ЗАЭС, куда не имеет доступа персонал станции.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.