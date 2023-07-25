Глава МИД Британии считает, что Россия несет угрозу судам в Черном море

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страна выступит в Совете Безопасности ООН с заявлением о том, что якобы Россия может представлять угрозу для гражданских судов в Черном море для пресечения экспорта зерновых с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенное Королевство полагает, что Россия может расширить свою кампанию по пресечению экспорта продовольствия с Украины путем нацеливания на гражданские суда в Черном море. Мы обратим внимание на это возмутительное поведение в Совете Безопасности ООН», — сказал Клеверли.

Также глава британского дипведомства призвал Москву вернуться к исполнению зерновой сделки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша о возвращении к зерновой сделке, заявил, что в настоящий момент это невозможно. По его словам, российский президент Владимир Путин дал понять, что Россия готова возобновить сделку, как только ее условия будут исполнены, заявил он.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите продовольственных систем ООН в Риме призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые были изложены им российскому президенту Владимиру Путину в письме.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.