В Совбезе РФ уличили страны Запада в снабжении международных террористических группировок

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что практически все крупные современные террористические группировки снабжаются странами Запада. Его слова приводит «Российская газета».

По мнению Патрушева, подавляющее большинство международных террористических организаций основаны, снабжаются и обеспечиваются спецслужбами по решению руководства Соединенных Штатов и их западных партнеров и союзников.

«Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада», — отметил он.

Накануне Патрушев во время встречи в Йоханнесбурге с коллегами из БРИКС заявил, что США планируют и направляют информационные атаки на критическую российскую инфраструктуру под украинским флагом.

Ранее Патрушев обвинил США в эскалации конфликта на Украине.