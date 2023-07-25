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На Украине заявили о возможности запуска нового зернового коридора при наличии F-16

Глава МИД Кулеба: Украина может запустить зерновой коридор при получении истребителей F-16

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Murad Sezer/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире France 24, что Украина сможет запустить защищенный коридор для экспорта зерна, когда получит F-16.

«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор», — отметил Кулеба, добавив, что вопрос с поставками самолетов «уже решен».

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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