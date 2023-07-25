Египет выразил Швеции протест после сожжения Корана

МИД Египта вызвал временного поверенного в делах Швеции в Каире после акта сожжения Корана. Об этом говорится на странице египетского дипведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно сообщению, помощник министра иностранных дел Египта по делам Европы Ихаб Насер заявил дипломату Швеции «о решительном осуждении и полном неприятии Египтом — правительством и народом — повторяющихся акций сжигания и осквернения священного Корана в Швеции».

До этого алжирское Министерство иностранных дел сообщило, что вызвало посла Дании и временного поверенного в делах Швеции для выражения им протеста в связи со случаями сожжения Корана в этих странах. МИД Алжира также призвал власти Дании и Швеции принять меры для недопущения таких инцидентов в будущем.

24 июля двое участников радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») подожгли Коран перед посольством Ирака в столице Дании.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.