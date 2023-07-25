Экс-агент ЦРУ заявил о шоке ведомства от слов Байдена о поражении Путина на Украине

Представители Центрального разведывательного управления США, которые знают о ситуации на Украине, должно быть крайне удивлены словами президента США Джо Байдена о поражении президента России Владимира Путина. Об этом заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.

«Я думаю, они (агенты ЦРУ, оказывающие поддержу ВСУ — прим. ред.) в шоке от этих слов», — сказал он, уточнив, что в Пентагоне уже начали признавать ситуацию на Украине тупиковой с военной точки зрения.

По словам военного аналитика, реальные успехи Вооруженных сил Украины больше ничего не доказывают. Джиральди подчеркнул заблуждение Байдена, который надеется, что сможет оказать давление на Россию.

Эксперт счел слова американского лидера политическим жестом, чтобы снизить недовольство жителей США и Европы. Он напомнил о серьезных экономических последствиях поддержки киевских властей.

24 июля в США заявили о новой угрозе для мира из-за решения Байдена по Украине.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.