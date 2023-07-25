Патрушев обвинил США в эскалации конфликта на Украине

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на встрече в ЮАР с коллегами по БРИКС заявил, что США и их союзники делают все для эскалации конфликта на Украине. Его слова приводит «Российская газета».

По его словам, этому служит наращивание поставок вооружений Украине, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты «воздух — земля», а также кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

В тот же день президент США Джо Байден сообщил, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у обоих стран заканчивались обычные снаряды.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал об особенностях устройства и механизма действия кассетных боеприпасов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.