В Кремле раскритиковали заявления о данных разведок о мятеже Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы бездействии Кремля во время попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина чушью. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на некие анонимные разведывательные оценки, писала, что службы безопасности якобы предупредили президента РФ Владимира Путина о подготовке возможного мятежа ЧВК за два-три дня.

Представитель Кремля отметил, что такая информация распространяются «людьми, у которых ноль информации».

До этого глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что разведка США знала заранее о мятеже, который был организован Евгением Пригожиным. Он подчеркнул, что глава Белого дома Джо Байден выразил это кратко, отметив, что «мы знали заранее», и отказался давать дополнительные детали. Ранее, когда президенту Соединенных Штатов задали похожий вопрос, он в своей характерной манере дал нечеткий ответ, неясно было, знал ли он заранее о событиях в Российской Федерации.

Ранее представившийся бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии россиянин Медведев заявил, что хочет домой.