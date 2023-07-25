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В Кремле раскритиковали заявления о данных разведок о мятеже Пригожина

Песков назвал чушью данные газеты WP о бездействии Кремля во время мятежа ЧВК «Вагнер»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы бездействии Кремля во время попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина чушью. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на некие анонимные разведывательные оценки, писала, что службы безопасности якобы предупредили президента РФ Владимира Путина о подготовке возможного мятежа ЧВК за два-три дня.

Представитель Кремля отметил, что такая информация распространяются «людьми, у которых ноль информации».

До этого глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что разведка США знала заранее о мятеже, который был организован Евгением Пригожиным. Он подчеркнул, что глава Белого дома Джо Байден выразил это кратко, отметив, что «мы знали заранее», и отказался давать дополнительные детали. Ранее, когда президенту Соединенных Штатов задали похожий вопрос, он в своей характерной манере дал нечеткий ответ, неясно было, знал ли он заранее о событиях в Российской Федерации.

Ранее представившийся бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии россиянин Медведев заявил, что хочет домой.

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