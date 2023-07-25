Пашинян рассказал о подходе России к проблеме Нагорного Карабаха

Россия напоминает Армении о том, что ей уже не нужно постоянно писать «письмо русскому царю» для поиска решения карабахского вопроса, считает армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС. По его словам, у Москвы есть свои проблемы, о чем она говорит дипломатическим языком.

«В позиции России к проблеме Нагорного Карабаха есть много честных акцентов. И если эти акценты перевести с дипломатического языка, то это будет означать следующее: «Вы уже 30 лет независимое государство. Сколько еще при каждой проблеме вы будете звонить и писать в Москву». Есть такой жанр - «письмо русскому царю». И вправду, сколько мы еще будем жить в этом жанре. У Москвы множество своих проблем», — отметил Пашинян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.