Госдума решила ввести штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

Государственная дума приняла во втором чтении поправку о введении штрафов за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эту норму содержит в себе законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета.

За неисполнение обязанностей по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан РФ, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, штрафы для должностных лиц составят от 60 тыс. до 80 тыс. руб.. Юридические лица при нарушении заплатят штраф от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Аналогичные штрафы предусматриваются и за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

До этого сообщалось, что в Государственной думе одобрили увеличение штрафов за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины до 50 тыс. руб.

Ранее военный юрист раскритиковал повышение штрафов за неявку в военкомат.