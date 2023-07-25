Политолог объяснил, как провал контрнаступления ВСУ может повлиять по репутацию Байдена

Провал украинского контрнаступления нанесет ощутимый удар по репутации президента США Джо Байдена. Об этом заявил «Известиям» политолог-американист Малек Дудаков.

«Очевидно, что провал контрнаступа является провалом политики Байдена, учитывая, что Байден очень много своего политического капитала вложил в успех этой операции, не говоря уже про деньги и про то оружие, которое поставлялось Киеву», — считает эксперт.

По мнению политического аналитика, неудача украинского контрнаступления откроет новые перспективы для переговоров между Россией и США по вопросу будущего Украины. Среди возможных вариантов он назвал заморозку конфликта по нынешним границам.

Одновременно Дудаков допустил, что Россия может и не пойти на это, учитывая ситуацию на поле боя, которая сейчас разворачивается в пользу российских сил.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что медленное контрнаступление ВСУ стало бы провалом внешней политики Байдена.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.